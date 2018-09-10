У Львові презентують унікальний похід козацької чайки «Спас»

У середу, 12 вересня, відбудеться презентація унікального походу козацької чайки «Спас», яка піде Чорним морем та Дунаєм із Білгород-Дністровська до українських міст Вилкове та Килія. Вона збудована у Львові за кресленнями XVII сторіччя.

Похід триватиме із 27 вересня до 6 жовтня цього року. Його мета — пошук та документування культурної спадщини із нащадками запорізьких і донських козаків, які переселилися в буджацькі степи та на Дунай після зруйнування Запорізької Січі.

Після походу виготовлять фільм, у якому розкриють забуті паралелі та точки дотику давньої та сучасної культур. Окрім документальної стрічки, після завершення походу організують виставку живопису та фотографій з текстами письменників, учасників проекту та створять фотоальбом — знайомство з краєм старовірів, козаків та рибалок.

Цьогоріч похід є підготовкою до міжнародного проекту «Відкрити нове море» — подорож козацької чайки «Спас» до Франції”.

Презентація відбудеться в Арт-центрі «Дзиґа» о 12:00.

Учасники презентації: Роман Рось — керівник проекту; Мирон Гуменецький – капітан, технічний консультант; Олеся Тимчишин — відеоконсультантка, режисерка, сценаристка; Наталя Фетич — бухгалтерка.

Довідка

Учасники Фонду Розвитку Екотуризму «Витоки» збудували козацьку чайку «Спас» в 2006 році в селі Раковець, що під Львовом, і щороку вирушають в новий похід. За час свого існування чайка зі своєю залогою побувала в Батумі на День незалежності Грузії, обійшла Крим, була в Азовському морі, кілька разів відкривала День ВМС України в Севастополі, здійснила кілька проектів на Дніпрі та Південному Бузі — фестиваль «Козацький острів» на Хортиці та в Києві, походи до отамана Сірка в Капулівку, щорічні майстер-класи для дітей у Черкасах на базі муніципальної Школи юних моряків, літні табори для пластунів-чорноморців тощо.