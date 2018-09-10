У Львівському перинатальному центрі народилась тисячна дитина

У Львівському обласному клінічному перинатальному центрі (ЛОКПЦ) народилась тисячна дитина. Дівчинка вагою 3450 грам та ростом 52 см народилась вночі 10 вересня.

Привітала породіллю директор департаменту охорони здоров’я Львівської ОДА Ірина Микичак.

Зазначимо, що у акушерському корпусі ЛОКПЦ, окрім відділення патології для вагітних і пологових залів, є операційний блок, реанімаційні відділення для дітей і дорослих, відділення новонароджених, відділення патології новонароджених тощо.

Нагадаємо, що акушерський корпус перинатального центру відкрили у 22 червня. Перша дитина народилась 24 червня.