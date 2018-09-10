Пішки і на велосипедах: у Львові відбудеться тиждень мобільності

Щоб заохотити європейські міста впроваджувати та пропагувати сталий («зелений») транспорт, а людей — спробувати альтернативи приватним автомобілям, у Львові з 16 по 22 вересня відбудеться щорічний Європейський тиждень мобільності, – повідомляє прес-служба Львівської міської ради.

З часу заснування Європейський тиждень мобільності у 2002 році, його впливовість постійно зростає як у Європі, так і за її межами. У 2017 році кампанія побила рекорд, у ній взяли участь 2526 міст із 50 країн.

Кульмінацією ЄТМ є «День без автомобіля», під час якого міста-учасники виділяють одну або декілька зон виключно для пішоходів, велосипедистів і громадського транспорту. У 2017 році 1352 міста відзначили День без авто.

Європейська Комісія поставила дві амбітні цілі щодо міської мобільності:

• Відмова від традиційних автомобілів на викопному паливі до 2050 року;

• Перехід до міської логістики «без викидів» у найбільших центрах міст до 2030 року.

Кожен Європейський тиждень мобільності зосереджується на конкретній темі, пов’язаній зі сталою мобільністю. Цьогорічна тема — мультимодальність — закликає людей задуматись над різноманіттям доступних способів пересування, як пасажирів, так і товарів. Поєднання різних видів транспорту має щонайбільші переваги для пасажирів: економія коштів, швидкість, гнучкість, комфорт, надійність тощо. Воно також приносить користь суспільству: зменшення забруднення та заторів, покращення якості життя та здоров’я тощо. Дедалі вищий рівень розвитку цифрових технологій у міській мобільності є ключовим рушієм у пропагуванні мультимодальності.

Львів уже ввосьме долучиться до проведення Європейського тижня мобільності.