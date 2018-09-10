На Львівщині внаслідок ДТП травмовано чотирьох осіб

Дорожньо-транспортна пригода сталася 9 вересня близько 13.10 на автодорозі «Львів-Самбір» неподалік села Кудрява Городоцького району.

Як попередньо з’ясували правоохоронці, водій автомобіля «Таврія», 42-річний мешканець Пустомитівського району, зіткнувся з автомобілем «Сітроен Берлінго», припаркованим на узбіччі, яким керував 30-річний мешканець Львова.

Унаслідок зіткнення тілесні ушкодження отримали водії транспортних засобів, а також пасажири «Сітроена» – 29-річна жінка та п’ятирічна дівчинка, обидві львів’янки. Про це повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області.

Наразі правоохоронці встановлюють обставини ДТП, вирішують питання про відкриття кримінального провадження.

Загалом на автошляхах Львівщини упродовж вихідних 8-9 вересня сталося 87 дорожньо-транспортних пригод (50 – у Львові, 37 – в області), з яких 10 – із постраждалими. У ДТП троє осіб загинули (велосипедист, мотоцикліст та пасажир), ще 12 осіб (5 водіїв, 4 пасажири, пішохід, велосипедист та мопедист) отримали тілесні ушкодження.

За наслідками інших ДТП складено 77 адміністративних протоколів за ст.124 (порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів, вантажу, автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, дорожніх споруд чи іншого майна) Кодексу України про адміністративні правопорушення. Санкція статті передбачає накладення штрафу в розмірі двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавлення права керування транспортними засобами на строк від шести місяців до року.