На Львівщині чоловік зберігав удома ручну гранату та патрони

В одному із сіл Яворівського району 8 вересня правоохоронці виявили у 33-річного місцевого мешканця гранату РГД-5 та запал до неї, а також 120 патронів калібру 5.45 мм, які чоловік зберігав у підсобному приміщенні свого домогосподарства. Гранату та набої поліцейські вилучили та скерували на експертне дослідження.

Як повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області, за цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) КК України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

Триває досудове розслідування. Правоохоронці встановлюють походження боєприпасів.