Музей Майдану просить допомогти поповнити колекції

Національний музей Революції гідності шукає матеріали, пов’язані з нещодавніми історичними подіями для поповнення колекцій. Про це йдеться на сайті музею. «Будемо вдячні за передані в наші фонди матеріальні та нематеріальні свідчення про ці події. Цікавлять нас предмети й усні згадки щодо Революції гідності, Помаранчевої революції, Революції на граніті й інших протестних акцій, боротьби за права людини, волю народу та незалежність України», – йдеться в повідомленні.

Зокрема, в музеї просять поділитися такими матеріалами:

особисті речі героїв Небесної сотні;

особисті речі та предмети самозахисту протестувальників;

засоби озброєння та речі з побуту силовиків;

артефакти протестного мистецтва, тематичний живопис;

предмети й матеріали для надання медичної допомоги;

елементи барикад;

промовисті, важливі та красиві фото та відео подій на Майдані;

агітаційні матеріали та символіка (прапори, хоругви, плакати тощо);

персональні історії, живі свідчення, пов’язані з подіями на Майдані;

артефакти з осередків протесту — Будинку профспілок, Українського дому, Київської міської ради, Жовтневого палацу, готелю «Україна», Михайлівського собору, шпиталів, установ по регіонах.

Усі охочі надати відповідні матеріали можуть звернутися через пошту press@maidanmuseum.org, maidanmuseum@gmail.com або за телефонами: +38 093 503 7288, +38 099 717 5995, +38 067 508 26 39.