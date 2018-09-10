До Львова вперше привезуть мощі св. Антонія із Падуї

Із 14 до 24 вересня у Львові будуть виставлені до почитання мощі святого Антонія Падуанського. Паломництво очолять два ченці-францисканці – Евдженіо Каніл та Даніель Фечета, які привезуть святиню з італійської Базиліки святого Антонія.

Мощі прибудуть на прохання та за благословенням Митрополита Львівського Ігоря (Возьняка), – повідомляє прес-служба Курії ЛА УГКЦ.

Релікварій складається із двох частин: одна в позолоченому бюсті, а інша – у срібному футлярі. Унікальність мощей у тому, що язик і підборіддя святого – нетлінні. Адже святий Антоній за життя прославився талантом проповідника і збирав на проповіді тисячі вірян. Упродовж століть до святого Антонія за поміччю звертаються бідні, подорожуючі, конфліктні подружні пари і люди, які прагнуть віднайти загублені речі.

У Львів мощі доправлять 14 вересня, а вже о 18:00 розпочнеться Божественна Літургія і буде відкритий доступ до святині.

“Ми плануємо, щоб упродовж перебування мощей у Львові, храм був щоденно відчинений із 7 години ранку до 22 години вечора. Втім якщо люди будуть після 22-ї, то продовжимо цей графік. Відбуватимуться Літургії, акафісти, молебні. Триватимуть реколекційні науки для сімей, дітей”, – розповів настоятель Архикатедрального собору св. Юра о. Роман Кравчик, який особисто долучився до процесу домовленостей, щодо транспортування мощей до Львова.

Під час святих Літургій о 10:00 і о 18:00 упродовж трьох днів отці-францисканці східного обряду у реколекційній формі розповідатимуть про всі харизми святого Антонія.

У такому форматі мощі святого Антонія прибудуть до Львова вперше, тож це унікальна та актуальна подія для нашого міста – переконаний капелан Львівської міської ради о. Павло Дроздяк:

“Для нас це добра нагода відчути заступництво святих у часі, в якому ми зараз перебуваємо. Ми хочемо в особливий спосіб просити у Господа Бога заступництва святого Антонія та миру для нашої країни і миру, щоб ми могли достойно провадити своє християнське життя. Постать святого Антонія є обєднавчою. Хоч це святий католицької Церкви, до нього звертаються про молитву і віряни інших конфесій. Тому собор святого Юра буде відкритий для кожного, хто забажає скласти молитву перед мощами св. Антонія”, – сказав капелан Львівської міської ради о. Павло Дроздяк.

Мощі перебуватимуть в Архикатедральному соборі св. Юра. Але упродовж одного дня, 18 вересня, мощі будуть у Львівському храмі святого Антонія з Падуї.