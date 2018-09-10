Lviv City Card: які послуги туристи зможуть отримати безкоштовно

17 вересня цього року ЛКП «Центр розвитку туризму м. Львова» в партнерстві з ЛКП «Львівелектротранс» запускає проект Lviv City Card

Lviv City Card надаватиме туристові на термін дії картки (24, 48 або 72 години) безлімітний проїзд в електротранспорті міста, можливість відвідати безкоштовно більш ніж 10 музеїв, піднятися на вежу Ратуші, безкоштовну пішохідну й автобусну екскурсії та знижки в низці галерей, ресторанів і крамниць міста.

Метою запуску картки є стимулювати гостей Львова відвідувати музеї та галереї міста, розвиток культурного туризму.

Придбати картку можна буде онлайн, у Центрах туристичної інформації, готелях, хостелах та в більшості закладів учасників картки.

Вартість картки: 24 год – 250 грн, 48 год – 350 грн, 72 год – 450 грн.

Послуги, які надаватиме картка Lviv City Card

Безкоштовно:

— Проїзд в електротранспорті (трамваї та тролейбуси)

— Вхід в музеї:

Національний музей у Львові імені Андрея Шептицького

Історичний комплекс НМЛ ім. Шептицького

Музей Олекси Новаківського

Відділ давньої історії Історичного музею

Музей зброї Арсенал (Історичний музей)

Палаццо Бандінеллі (Історичний музей)

Природознавчий музей

Територія Терору

Личаківський цвинтар

Музей народної архітектури та побуду

Музей Соломії Крушельницької

Львіварня

Таємна аптека

— Вхід на вежу Ратуші

— Пішохідна екскурсія містом

— Автобусний оглядовий тур

Знижки:

У галереях

— «Зелена Канапа» – 5%

— «Iconart» — 10%

— Етно галерея Роксолани Шимчук — 5%

— Етно майстерня «Коза Дереза» — 10%

— Етно магазин «Гудз» — 5%

У ресторанах та кав’ярнях

— Вірменка – 10%

— Чесне М’ясо – 10%

— Когут – 10%

— TheГриль – 15%

— TheMexican – 15%

— T.G. Amigos – 15%

— Паб Корк – 15%

— Карпатська – 15%

— Ойші Суші – 15% знижки

— Малинівка – 10%

— Наливки зі Львова – 10%

— Наливкарня — 10%

— Брателло (в подарунок лімончелло)

— Ресторан Шекспір — 20% знижки

А також знижки у:

— Майстерня пряників «Юрашки» (20% знижка на пряники, 15% – на майстер-класи)

— Відпочинковий комплекс «Park. Art of rest» — 5%

— Готель «Модерн» — 15%

— Дитяча Планета (30% у будні, 25% у вихідні)

— Планета Кіно (20% знижки на англомовні сеанси)

— Прокат велосипедів Veliki.ua

— Магазин взуття «Леомода» – 20%