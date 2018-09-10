Lviv City Card: які послуги туристи зможуть отримати безкоштовно

17 вересня цього року ЛКП «Центр розвитку туризму м. Львова» в партнерстві з ЛКП «Львівелектротранс» запускає проект Lviv City Card
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Lviv City Card надаватиме туристові на термін дії картки (24, 48 або 72 години) безлімітний проїзд в електротранспорті міста, можливість відвідати безкоштовно більш ніж 10 музеїв, піднятися на вежу Ратуші, безкоштовну пішохідну й автобусну екскурсії та знижки в низці галерей, ресторанів і крамниць міста.

Метою запуску картки є стимулювати гостей Львова відвідувати музеї та галереї міста, розвиток культурного туризму.

Придбати картку можна буде онлайн, у Центрах туристичної інформації, готелях, хостелах та в більшості закладів учасників картки.

Вартість картки: 24 год – 250 грн, 48 год – 350 грн, 72 год – 450 грн.

Послуги, які надаватиме картка Lviv City Card

Безкоштовно:

—  Проїзд в електротранспорті (трамваї та тролейбуси)

—  Вхід в музеї:

  • Національний музей у Львові імені Андрея Шептицького
  • Історичний комплекс НМЛ ім. Шептицького
  • Музей Олекси Новаківського
  • Відділ давньої історії Історичного музею
  • Музей зброї Арсенал (Історичний музей)
  • Палаццо Бандінеллі (Історичний музей)
  • Природознавчий музей
  • Територія Терору
  • Личаківський цвинтар
  • Музей народної архітектури та побуду
  • Музей Соломії Крушельницької
  • Львіварня
  • Таємна аптека

—  Вхід на вежу Ратуші

—  Пішохідна екскурсія містом

—  Автобусний оглядовий тур

Знижки:

У галереях

— «Зелена Канапа» – 5%

—  «Iconart» — 10%

—  Етно галерея Роксолани Шимчук — 5%

—  Етно майстерня «Коза Дереза» — 10%

—  Етно магазин «Гудз» — 5%

У ресторанах та кав’ярнях

—  Вірменка – 10%

—  Чесне М’ясо – 10%

—  Когут – 10%

—  TheГриль – 15%

—  TheMexican – 15%

—  T.G. Amigos – 15%

—  Паб Корк – 15%

—  Карпатська – 15%

—  Ойші Суші – 15% знижки

—  Малинівка – 10%

—  Наливки зі Львова – 10%

—  Наливкарня — 10%

—  Брателло (в подарунок лімончелло)

—  Ресторан Шекспір — 20% знижки

А також знижки у:

— Майстерня пряників «Юрашки» (20% знижка на пряники, 15% – на майстер-класи)

—  Відпочинковий комплекс «Park. Art of rest» — 5%

—  Готель «Модерн» — 15%

—  Дитяча Планета (30% у будні, 25% у вихідні)

—  Планета Кіно (20% знижки на англомовні сеанси)

—  Прокат велосипедів Veliki.ua

—  Магазин взуття «Леомода» – 20%