Lviv City Card: які послуги туристи зможуть отримати безкоштовно
Lviv City Card надаватиме туристові на термін дії картки (24, 48 або 72 години) безлімітний проїзд в електротранспорті міста, можливість відвідати безкоштовно більш ніж 10 музеїв, піднятися на вежу Ратуші, безкоштовну пішохідну й автобусну екскурсії та знижки в низці галерей, ресторанів і крамниць міста.
Метою запуску картки є стимулювати гостей Львова відвідувати музеї та галереї міста, розвиток культурного туризму.
Придбати картку можна буде онлайн, у Центрах туристичної інформації, готелях, хостелах та в більшості закладів учасників картки.
Вартість картки: 24 год – 250 грн, 48 год – 350 грн, 72 год – 450 грн.
Послуги, які надаватиме картка Lviv City Card
Безкоштовно:
— Проїзд в електротранспорті (трамваї та тролейбуси)
— Вхід в музеї:
- Національний музей у Львові імені Андрея Шептицького
- Історичний комплекс НМЛ ім. Шептицького
- Музей Олекси Новаківського
- Відділ давньої історії Історичного музею
- Музей зброї Арсенал (Історичний музей)
- Палаццо Бандінеллі (Історичний музей)
- Природознавчий музей
- Територія Терору
- Личаківський цвинтар
- Музей народної архітектури та побуду
- Музей Соломії Крушельницької
- Львіварня
- Таємна аптека
— Вхід на вежу Ратуші
— Пішохідна екскурсія містом
— Автобусний оглядовий тур
Знижки:
У галереях
— «Зелена Канапа» – 5%
— «Iconart» — 10%
— Етно галерея Роксолани Шимчук — 5%
— Етно майстерня «Коза Дереза» — 10%
— Етно магазин «Гудз» — 5%
У ресторанах та кав’ярнях
— Вірменка – 10%
— Чесне М’ясо – 10%
— Когут – 10%
— TheГриль – 15%
— TheMexican – 15%
— T.G. Amigos – 15%
— Паб Корк – 15%
— Карпатська – 15%
— Ойші Суші – 15% знижки
— Малинівка – 10%
— Наливки зі Львова – 10%
— Наливкарня — 10%
— Брателло (в подарунок лімончелло)
— Ресторан Шекспір — 20% знижки
А також знижки у:
— Майстерня пряників «Юрашки» (20% знижка на пряники, 15% – на майстер-класи)
— Відпочинковий комплекс «Park. Art of rest» — 5%
— Готель «Модерн» — 15%
— Дитяча Планета (30% у будні, 25% у вихідні)
— Планета Кіно (20% знижки на англомовні сеанси)
— Прокат велосипедів Veliki.ua
— Магазин взуття «Леомода» – 20%