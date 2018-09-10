Дві протилежні петиції щодо будівництва сміттєпереробного заводу у Львові набрали по 500 голосів

Одразу дві петиції – одна «за» будівництво сміттєпереробного заводу у Львові, інша – «проти» будівництва такого заводу в межах Львова, розглянуть депутати Львівської міської ради на найближчому засіданні. Вперше зібратись після канікул вони планують 20 вересня.

20 квітня на сайті електронних петицій зареєстрували петицію «Заборонити будівництво сміттєпереробного заводу на Пластовій 13. Знайти ділянку для будівництва за межами міста Львова». До п’ятого липня вона зібрала необхідних 500 голосів, тож мусить бути винесена на розгляд депутатів Львівської міської ради.

Ще одну петицію, однак тепер вже з вимогою «побудувати комплекс із переробки відходів у Львові» зареєстрували на сайті e-dem.in.ua 8 серпня. До закінчення збору підписів ще місяць, однак вона вже перетнула позначку необхідних 500 голосів.

«Сортування та переробка незначної кількості вторинної сировини, захоронення відходів на сміттєзвалищах, а віднедавна, ще й транспортування відходів на значні відстані, свідчить про те, що необхідно докласти максимум зусиль, для вирішення проблеми поводження з твердими побутовими відходами та забезпечити розвиток галузі перероблення відходів», – йдеться в петиції.

Одна з вимог другої петиції – забезпечити будівництво сучасного сміттєпереробного комплексу у встановлені терміни, тобто до 2020 року.

Цікаво, що на сьогодні обидві петиції мають однакову кількість голосів – 519 при необхідних 500.

«Згідно з порядком розгляду електронних петицій, обидві будуть винесені на розгляд депутатів Львівської міської ради. По кожній має бути рішення. Якщо якусь з петицій підтримають, виконавчі органи розроблять дорожню карту щодо втілення її в життя», – прокоментував «Львівській газеті» начальник відділу громадського партнерства Львівської міської ради Орест Файфурка.

Нагадаємо, як писала «Львівська газета», восени цього року на вулиці Пластовій, 13 планують почати будівництво сміттєпереробного заводу. Завершити роботи над об’єктом сподіваються у 2020.

Депутати міської ради вже погодили виділення майже семи гектарів для заводу та взяття кредиту на його будівництво. Запланований сміттєпереробний завод у Львові коштуватиме місту 35 мільйонів євро. 20 млн євро – кошти ЄБРР, 5 млн євро – Фонд чистих технологій. Окрім цього, є попередня домовленість ЛКП «Зелене місто» на залучення грантового співфінансування у розмірі 10 млн євро від Фонду Східноєвропейського партнерства з енергоефективності та довкілля.

Щодня Львів продукує приблизно 600 тонн сміття. За дослідженням фахівців компанії Egis, більша частина – це харчові відходи. Серед лідерів також будівельне сміття, пластмаса, текстильні матеріали, скло та дрібні елементи.

Львівський завод працюватиме за так званою механіко-біологічною переробкою відходів.

Планова потужність нового заводу – 240 000 тонн/рік. На заводі працюватиме дві сміттєсортувальні лінії, кожна з яких перероблятиме по 120 тис. тонн.

Проти такого будівництво активно висловлюються мешканці довколишніх будинків та частина активістів.

Ще одне питання – створенн ясміттєвого полігону для Львова. За оцінками авторів проекту сміттєпереробного заводу, після всіх етапів переробки приблизно 30-35% сміття залишатиметься для захоронення.

«Полігон прийматиме вже не відходи, а так званий залишковий потік з переробного комплексу», – пояснює Вадим Ноздря.