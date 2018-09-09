У Самборі затримали чоловіка з наркотиками

8 вересня під час проведення заходів з охорони громадського порядку Самбора о 23.40 дільничний офіцер поліції спільно з військовослужбовцями виявили чоловіка, який, побачивши патруль, почав підозріло поводитися.

Як інформує Самбірський відділ поліції ГУНП у Львівській області, під час перевірки в чоловіка виявили три згортки паперу у яких містилася подрібнена речовина рослинного походження, схожа на наркотичну. Виявлені згортки слідчо-оперативна група вилучила. Чоловіка опитали й відпустили. Це виявився 39-річний місцевий мешканець. За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ч.1 ст.309 КК України ( Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту). Санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеження волі на строк до трьох років або позбавлення волі на той самий строк. Триває досудове розслідування.