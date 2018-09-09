У Львові вшанували пам’ять примусово виселених українців (фото)

Сьогодні, 9 вересня. У Львові вшанували пам’ять примусово виселених українців із території Закерзоння. Об’єднаний хор суспільно-культурних товариств «Надсяння», «Холмщина» та Львівської обласної організації Всеукраїнського товариства «Лемківщина» виконали Державний гімн України, а представники духівництва провели чин молитви.

«Ворог хотів українців знищити протягом століть. Радянська імперія нищила нас Голодомором, Сибіром та виселенням зі своїх домівок. Ворог і далі пробує нищити нашу мову, віру, культуру та військо. Але ворог не врахував, що українці втомились перед кимось прихилятися, ворог не врахував, що українці мудра нація, здатна відродитися з попелу. Без бою Україну не забере ніхто. Українці не стануть на коліна ніколи. Прикладом для всіх нас є нащадки виселених зі своїх етнічних земель українців. Тому сьогодні, як ніколи, ми мусимо об’єднатися, бути сильними, мудрими і працювати над розквітом нашої держави», – звернулася до всіх присутніх керівник апарату Львівської облдержадміністрації Маріанна Вільшинська.

«Сьогодні – річниця підписання Угоди між Українською РСР та, так званим, Польським Комітетом Національного Визволення. Ця угода стала підставою для початку масових депортацій українців у 1944–1951 рр. з українських етнічних земель у складі Польської Народної Республіки – Лемківщини, Західної Бойківщини, Надсяння, Холмщини, Підляшшя, а також з територій колишніх Дрогобицької та Львівської областей», – розповів голова Об’єднання товариств депортованих українців «Закерзоння» Володимир Середа.

Зазначимо, цього тижня в Центрі Митрополита Андрея Шептицького Українського Католицького Університету відбулася Міжнародна науково-практична конференція «Суспільно-історична та політико-правова оцінка тотального виселення українців з етнічних земель Лемківщини, Надсяння, Холмщини, Підляшшя, Любачівщини, Західної Бойківщини у 1944-1951рр.»