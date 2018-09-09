У Львові урочисто відзначили День фізичної культури і спорту (фото)

У заході взяли участь майже 400 осіб – представників 37 федерацій з видів спорту, в тому числі відомі спортсмени, чемпіони та призери Олімпійських ігор, чемпіонатів світу та Європи, заслужені тренери України, фахівці галузі фізичної культури та спорту.

У межах святкування за вагомий особистий внесок у розвиток фізичної культури та спорту та з нагоди Дня фізичної культури і спорту шістьом фахівцям галузі оголосили подяку голови облдержадміністрації.

Окрім того, Президент України Петро Порошенко присвоїв почесне звання «Заслужений працівник фізичної культури і спорту України» старшому викладачеві кафедри фізичного виховання та спорту Львівського національного університету імені Івана Франка Аразнепесу Тувакову.

Олег Синютка також вручив ключі та документи на право власності 22-місного автобуса «Форд» для потреб Львівської школи вищої спортивної майстерності.

Опісля відбулась «Олімпійська розминка», показові виступи та майстер-класи з різних видів спорту за участю зіркових гостей, вихованців ДЮСШ, юних спортсменів, а також легкоатлетичні змагання за програмою комплексних Ігор Львівщини серед аматорів, ветеранів спорту та осіб з інвалідністю.

Довідково. З 1994 року, щороку у другу суботу вересня в Україні відзначають День фізичної культури та спорту в Україні (Указ Президента України від 29 червня 1994 року № 340/9).

Традиційно з обласного свята до Дня фізичної культури та спорту розпочинаються, і тривають до кінця вересня, спортивно-масові заходи в усіх районах, містах, сільських та селищних радах області в межах Всеукраїнської акції «Олімпійський тиждень».