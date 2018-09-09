У Краковці 44-річна жінка спробувала підкупити прикордонників

Сьогодні вранці прикордонники Мостиського загону виявили відсутність нотаріально завіреної згоди батька на виїзд дитини за кордон у громадянки України, яка їхала зі своїм 11-річним сином через пункт пропуску «Краковець». Жінка спробувала заплатити військовослужбовцям 2000 чеських крон, аби змінити рішення прикордонників щодо відмови у виїзді неповнолітньої за межі країни. На таку пропозицію охоронці кордону відповіли відмовою, а вчинене правопорушення задокументували.

Громадянку України з сином через кордон не пропустили. До Нацполіції скерували повідомлення про виявлення ознак кримінальних правопорушень за статтями 358 та 369 КК України.

Нагадаємо, 28 серпня 2018 року набув чинності Закон України № 2475-VIII «Про внесення змін до деяких актів України щодо створення економічних передумов для посилення захисту дитини на належне утримання» та постанова № 619 «Про внесення змін до Правил перетинання державного кордону громадянами України».

Відповідно до запропонованих змін, той із батьків, який проживає з дитиною, може самостійно вирішувати питання тимчасового виїзду дитини за кордон за наявності заборгованості зі сплати аліментів іншого з батьків більше 4 місяців. При цьому законопроект передбачає можливість виїзду дитини за кордон строком до 1 місяця з тим із батьків, з ким проживає дитина, не лише на лікування, навчання і відпочинок, але й з метою її участі в дитячих змаганнях, фестивалях, учнівських олімпіадах та конкурсах за кордоном, у тому числі в складі організованої групи дітей.

Раніше для цього потрібно було отримати нотаріальний дозвіл, чим часто користувалися боржники і шантажували колишніх дружину чи чоловіка, вимагаючи відмовитися від аліментів.

Також варто зауважити, що у зв’язку із змінами у цьому пункті, збалансовано права обох батьків. Тобто право виїхати ненадовго за межі України з малюком також отримає той з батьків, який не проживає з дитиною. Проте лише у випадку, коли він є добросовісним платником аліментів.

Для цього йому необхідно звернутися з письмовою заявою до того з батьків, який проживає з дитиною. Дозвіл має бути наданий впродовж 10 днів. В іншому випадку за спрощеним порядком у наказному провадженні таке рішення виносить суд.

Зауважимо, що за умисне порушення встановленого законом обмеження щодо строку перебування дитини за межами України передбачена адміністративна відповідальність.

До того ж, якщо на громадянина накладено адміністративне стягнення за вчинення такого правопорушення, він тимчасово обмежується у праві на виїзд за кордон з дитиною. Строк такого обмеження становить рік, окрім випадків наявності нотаріально посвідченої згоди на виїзд дитини другого з батьків.