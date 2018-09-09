У Бориславі відкрили відновлений міст через Тисменицю (фото)

Сьогодні, 9 вересня, в Бориславі відбулися урочистості з нагоди відзначення Дня міста та Дня працівника нафтової, газової та нафтопереробної промисловості

Центральною подією святкувань було відкриття відновленого моста через річку Тисменицю, який будували близько 10 років.

«Мости з’єднують. Відтепер Борислав отримав новий логістичний шлях і шанс на розвиток, – зазначив голова Львівської обласної ради Олександр Ганущин. – У цей об’єкт було вкладено близько 25 мн грн з різних джерел фінансування: державного, обласного та місцевих бюджетів. Збудований він за сучасними технологіями, тому прослужить мешканцям Борислава, сподіваюсь, дуже довго».

У рамках Дня міста також відбувся святковий концерт у міському парку культури та відпочинку та велопробіг «Вулицями рідного міста».