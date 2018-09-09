Сьогодні професійне свято відзначають танкісти

День танкістів в Україні святкують щороку в другу неділю вересня

Свято встановлено «…на підтримку ініціативи ветеранів танкових військ і танкобудівників України, враховуючи бойові заслуги танкістів у роки другої світової війни, та з метою виховання воїнів-танкістів Збройних Сил України на найкращих традиціях попередніх поколінь…» згідно з Указом Президента України «Про День танкістів» від 29 серпня 1997 р. № 922/97.

Командувач об’єднаних сил генерал-лейтенант Сергій Наєв привітав танкістів з їхнім святом і побажав ветеранам, особовому складу танкових військ, їхнім рідним та близьким «міцного здоров’я, щастя та добробуту, наснаги та нових звершень у справі зміцнення обороноздатності нашої Держави».

Наєв додав, що «це свято є вдячністю українського народу всім, хто у складі підрозділів танкових військ, екіпажів броньованих машин у різні часи карбував героїчну славу та звитягу воїнів-танкістів». І наголосив, що українські танкові екіпажі мужньо, впевнено та безстрашно виконують бойові завдання, доводячи свою хоробрість і професіоналізм, а «воїни-танкісти сучасних Збройних Сил є беззаперечним прикладом для нинішнього покоління захисників».

«В історію Збройних Сил України вписані імена легендарних воїнів-танкістів: Євгена Межевікіна, Василя Божка, Олександра Лавренка, Артема Абрамовича, Олександра Мороза, Ярослава Сидорова, Анатолія Скрицького, Віталія Шевченка, Андрія Бішентеєва, Сергія Ісаєва, Миколи Тишика та багатьох інших героїв.

Вічна пам’ять і слава героям-танкістам, які загинули за світле майбутнє нашої Батьківщини!

Я високо ціную майстерність та професіоналізм особового складу танкових підрозділів і дякую Вам за те, що ми можемо розраховувати на вашу підтримку в складний час.

В цей святковий день висловлюю вдячність всім військовослужбовцям танкових військ, які виконують бойові завдання у складі Об’єднаних сил, за самовіддане служіння державі та Українському народові», – йдеться у привітанні.