Пологовий будинок на Мечникова відновив роботу після ремонту (фото)
Пологовий будинок планово закривали на ремонт і перемивку
4 вересня 2018 року розпочав роботу КНП «Пологовий клінічний будинок №1 м. Львова». Про це Пологовий клінічний будинок 1 міста Львова інформує на своїй facebook-сторінці. За час планового закриття, що тривало від 10 липня, проведено дезінфекцію приміщень закладу та поточні ремонти таких об’єктів:
- поточний ремонт коридору, маніпуляційної, санвузла для пацієнтів фізіологічного відділення;
- поточний ремонт палат та маніпуляційної відділень патології вагітних №1, 2;
- поточний ремонт маніпуляційної відділення гінекології;
- поточний ремонт операційного блоку;
- влаштування системи пожежної сигналізації та системи внутрішнього голосового оповіщення закладу;
- поточний ремонт вхідних дверей та сходів приймального відділення та службового входу.