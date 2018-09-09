Пологовий будинок на Мечникова відновив роботу після ремонту (фото)

4 вересня 2018 року розпочав роботу КНП «Пологовий клінічний будинок №1 м. Львова». Про це Пологовий клінічний будинок 1 міста Львова інформує на своїй facebook-сторінці. За час планового закриття, що тривало від 10 липня, проведено дезінфекцію приміщень закладу та поточні ремонти таких об’єктів:

поточний ремонт коридору, маніпуляційної, санвузла для пацієнтів фізіологічного відділення;

поточний ремонт палат та маніпуляційної відділень патології вагітних №1, 2;

поточний ремонт маніпуляційної відділення гінекології;

поточний ремонт операційного блоку;

влаштування системи пожежної сигналізації та системи внутрішнього голосового оповіщення закладу;

поточний ремонт вхідних дверей та сходів приймального відділення та службового входу.