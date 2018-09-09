ООС: на Донбасі внаслідок ДТП загинули двоє військовиків

Російські окупанти 25 разів відкривали вогонь по позиціях наших військ. При цьому озброєння, заборонене Мінськими домовленостями, ворог не застосовував. Про це інформує прес-центр Операції об’єднаних сил.

Противник вів прицільний вогонь із озброєння БМП, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Російсько-окупаційні війська здійснювали обстріли позицій Об’єднаних сил в районах населених пунктів Кримське, Золоте, Луганське, Світлодарськ, Майорськ, Південне, Верхньоторецьке, Красногорівка, Мар’їнка, Павлопіль, Гнутове, Водяне та Лебединське.

Внаслідок обстрілу один військовослужбовець Об’єднаних сил отримав поранення.

Також вчора, близько 18:00 внаслідок дорожньо-транспортної пригоди загинуло двоє військовослужбовців Об’єднаних сил.

За даними розвідки, протягом доби двох окупантів знищено та ще п’ятьох поранено.

Від початку доби ворог із гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї один раз обстріляв позиції Об’єднаних сил поблизу Водяного. Втрат серед особового складу не допущено.