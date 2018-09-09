На Івано-Франківщині в горах травмувалася 60-річна туристка зі Львова

Повідомлення про травмовану жінку надійшло о19:20 учора, 8 вересня, до Оперативно-координаційного центру Управління ДСНС в Івано-Франківській області. Під час спуску з Говерли на території Яремчанської міськради травмувала ногу й не могла самостійно пересуватися мешканка Львова 1958 року народження. Жінка у складі групи туристів із 27 осіб здійснювала підйом на вершину гори.

О 20:30 для надання допомоги потерпілій скерували ворохтянських рятувальників (6 осіб та одиницю техніки).

О 22:00 рятувальники прибули до потерпілої, надали долікарську допомогу й на ношах о 23:10 перенесли до підніжжя Говерли, до місця паркування автобуса. Потерпіла відмовилася від подальшого медичного огляду в лікувальному закладі та спільно з групою туристів автобусом відбула в місто Яремне, до місця тимчасового проживання.