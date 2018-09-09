Двоє п’яних дівчат-підлітків лежали без тями біля будинку в центрі Львова (фото)

У суботу, 8 вересня, близько 20:00 патруль Муніципальної Варти помітив двох неповнолітніх дівчат, які лежали без тями під дверима біля будинку на вул. Сербська, 13.

Про це інформує Гаряча лінія міста Львова.

Патрульні зауважили у дівчат ознаки сильного алкогольного сп’яніння та викликали швидку медичну допомогу. Одну дівчину муніципалам вдалося повернути до свідомості швидко, а інша перебувала непритомною довше.

Медики «швидкої» госпіталізували підлітків у комунальну міську клінічну лікарню на вул. Орлика.