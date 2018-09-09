BMW на литовських «бляхах» знесло парапети в центрі Львова (фото, відео)

У неділю, 9 вересня, близько другої години ночі автомобіль BMW збив парапети, якими перекривають центральну частину міста, на площі Галицькій. Це зафіксували камери відеоспостереження Центру безпеки міста, – повідомляє Гаряча лінія міста Львова.

Водій залишив авто на площі Івана Підкови та зник у невідомому напрямку, автомобіль – на литовському номері.

Як повідомили у Патрульній поліції Львівської області, автомобіль виявили на парковці одного з нічних клубів. Водія також вдалося знайти, він був тверезий.

На нього склали протокол за ст124 КУпАП (Порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів, вантажу, автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, дорожніх споруд чи іншого майна). Це тягне за собою накладення штрафу в розмірі двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавлення права керування транспортними засобами на строк від шести місяців до одного року. Матеріали щодо водія передадуть у суд