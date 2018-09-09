Багатонаціональний OPFOR готується до польової фази навчань Rapid Trident – 2018 (фото)

Відповідно до плану українсько-американського командно-штабного навчання із залученням військ «Репід Трайдент – 2018» («Rapid Trident – 2018»), буде відпрацьовано сценарій відбиття багатонаціональними силами збройної агресії однієї з сусідніх умовних держав. Роль супротивника «гратимуть» підрозділи OPFOR – причому як українські, так і багатонаціональні. Такий підхід дозволяє максимально наблизити умови навчання до бойових реалій та озброює безцінним досвідом спільної бойової роботи військовослужбовців обох сторін умовного конфлікту. Про це повідомили в об’єднаному прес-центрі Rapid Trident – 2018.

Сьогодні командири й особовий склад підрозділів багатонаціонального OPFOR під час виходу в «поле» на місці ознайомились з районом проведення своєї операції, розташованим на тій ділянці Яворівського полігону, який імітує державний кордон. Як пояснив заступник керівника навчання з практичних дій підполковник Ігор Зенін, на цій ділянці «розігруватимуться» такі дії, як збройне вторгнення суміжної держави на територію України. Військовослужбовці Державної прикордонної служби України відходять під тиском переважаючих сил агресора та ведуть оборонний бій разом з підрозділами Національної гвардії України, які оперативно вирушили на прикриття державного кордону.

Це змушує противника наростити зусилля та застосувати важке озброєння. В бій вступають підрозділи Збройних Сил України і разом з побратимами з інших збройних формувань України та за допомогою військових підрозділів дружніх країн вирішують завдання з розгрому і знищення військ агресора та визволення окупованих територій.

Довідково: OPFOR – абревіатура від англійського «opposing force» – «ворожі сили», використовується як позначення або назва підрозділів, які під час навчань/тренувань виконують завдання з імітації дій ворога.