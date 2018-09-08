У МОН роз’яснили, за які кошти фінансують групи подовженого дня

Новий порядок створення груп подовженого дня в школах не змінює механізму їх фінансування: як і раніше, працю вихователя оплачує держава, а умови для роботи групи забезпечує засновник закладу. Відповідне роз’яснення надає МОН через численні звернення про те, що начебто «МОН змінило порядок фінансування груп подовженого дня і тепер за них мають платити батьки».

Це твердження не відповідає дійсності. Справді, МОН розробило та затвердило новий порядок створення груп подовженого дня, який передбачає комфортніші умови для дітей та вперше дає можливість відкривати інклюзивні групи Проте порядок фінансування груп не зазнав змін.

«У групі подовженого дня з учнями працює вихователь відповідно до щоденного плану його роботи. Посада вихователя віднесена до Переліку посад педагогічних працівників, затвердженого постановою КМУ від 14.06.2000 № 963. Оплата праці з нарахуваннями педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти, у тому числі і вихователів груп подовженого дня, здійснюється за рахунок освітньої субвенції», – пояснюють у листі МОН.

Тобто, як і для вчителів шкіл, працю вихователя групи оплачують з освітньої субвенції, яку держава надає на зарплати педагогічних працівників.

Водночас, згідно із законом, забезпечення умов для навчання є компетенцією місцевої влади, це характерно для всієї системи середньої освіти. Відповідно, й фінансове забезпечення роботи груп подовженого дня здійснюють за кошт засновника школи.

«Тобто, саме на засновника покладено здійснення організації роботи групи подовженого дня: наявність необхідної матеріально-технічної бази; забезпечення умов для організації харчування та денного відпочинку (сну) учнів; організації дозвілля учнів тощо», – йдеться в роз’ясненні.

Порядок створення груп також передбачає, що роботу групи може бути профінансовано за інші кошти, не заборонені законом. Тобто батьки можуть сплачувати певну суму за перебування дитини в групі подовженого дня, однак школи не мають права від них цього вимагати.

«Батьки можуть, але не зобов’язані це робити. І ніхто не має права їх до того силувати. Натомість у держави й засновника зобов’язання є», – наголосив генеральний директор директорату дошкільної та шкільної освіти Андрій Осмоловський.