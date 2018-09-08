У Львові організують літературний вечір на підтримку проекту «Онковідважні»

«Відвага Бути» – це розповідь про сміливих жінок, які надихають і захоплюють своєю боротьбою проти страшного діагнозу! Які, попри все, живуть і дарують тепло людям довкола. Несуть віру в одужання, в любов і добро!

Подія відкриє фотовиставку «Онковідважні» проекту Oncobrave. Організатори хочуть підтримати жінок з діагнозом «рак», розвіяти міфи довкола хвороби та показати, що вихід є і онко – це не кінець. Захід покликаний також згуртувати людей, що борються з хворобою, і всіх, хто готовий допомогти в боротьбі з недугою.

Модеруватиме подію Мар’яна Савка, львівська поетеса та головний редактор «Видавництва Старого Лева». У програмі також читання віршів Юлією Мусаковською та Галиною Крук.

Говоритимуть і самі учасниці фотопроекту – Тетяна Ключковська, Ірина Подолець-Нестор. Окрім того, буде концерт від гурту Rockoko та вокалістки Ольга Децик.

Початок – о 18:00 в Дзизі (Вірменська 35).

Фотовиставка «Онковідважні» вже відбулася в липні в Центрі Шептицького (УКУ) спільно з подією Inspiration Day.

Координатори проекту планують активніше популяризувати ранню діагностику онкозахворювань шляхом кооперацій з приватними клініками міста Львова.

Дізнатися більше про проект, а також долучитися можна на офіційній сторінку Oncobrave у Facebook.