Сьогодні – Всесвітній день надання першої допомоги

Цей день відзначають щорічно з ініціативи національних організацій – Міжнародного руху Червоного Хреста і Червоного Півмісяця.

Перша долікарська допомога — це комплекс швидких і простих дій, спрямованих на збереження здоров’я та життя потерпілого. Не завжди швидка допомога прибуває першою на місце події. Тому за умов дефіциту часу і нерідко за відсутності людей з медичною освітою вміння кожного з нас надати першу домедичну допомогу потерпілому може відіграти вирішальну роль у порятунку життя людини.

Мета надання першої медичної допомоги – проведення потерпілому необхідних термінових медичних заходів для порятунку його життя, зменшення його страждань і попередження розвитку можливих ускладнень.

Існує низка професій, які зобов’язують уміти й надавати таку допомогу: поліцейські, співробітники служби надзвичайних ситуацій, фармацевтичні працівники, провідники пасажирських вагонів, бортпровідники.

Працівники Львівського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф цілодобово забезпечують надання в оптимальному обсязі та в найкоротші терміни, кваліфікованої екстреної медичної допомоги при травмах та раптових захворюваннях, транспортування пацієнтів, що потребують невідкладної допомоги до стаціонарних закладів охорони здоров’я.