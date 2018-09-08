Сьогодні святкують день ангела Адріани й Наталії

Мученики Адріан і Наталія були подружжям і прожили в шлюбі лише рік. Жили вони в місті Нікомидії у Віфінській області Малої Азії. На той час імператор Максиміан задумав гоніння на християн. Він обіцяв нагороди тим, хто буде вказувати на християн і приводити їх на суд. Почалися доноси, і так було затримано 23 християн, які переховувалися в печері поблизу Нікомидії. Їх мучили, примушували вклонитися ідолам, а потім привели в судову палату, щоб записати їхні імена та відповіді.

Начальник судової палати Адріан, спостерігаючи, з якою мужністю люди переносять страждання за віру, як твердо і безстрашно сповідують Христа, запитав: «Який нагороди очікуєте ви від свого Бога за муки?» Мученики відповідали: «Такої нагороди, якої ми не можемо описати, а розум твій не може осягнути». Під впливом свого враження він став питати їх про Бога. Під час розмови з мучениками благодать Божа торкнулася доброї душі його: він усвідомив божественну істину і сказав мучителям, що й він увірував у Христа і готовий померти за Нього.

Тоді мучителі закували Адріана в ланцюги і кинули в темницю. Імператор радив йому викреслити своє ім’я зі списку християн і попросити пробачення. Адріан запевнив його, що він не збожеволів, а робив так за власним переконанням. Тоді йому виповнилося 28 років.

М молода дружина Адріана Наталія, яка потай уже була християнкою, зраділа, що чоловік її пізнав Христа. Вона поспішила до Адріана в темницю і, припавши йому до ніг, цілувала його кайдани. Коли Адріана вивели з темниці й передали лютим мукам, Наталія до кінця була при ньому, підбадьорювала його і бачила, як він радісно серед мук передав свою душу Богові. Своїми стражданнями свята Наталія також здобула мученицький вінець, і незабаром після смерті Адріана Бог забрав її у Царство Небесне.

За матеріалами: religions.unian.ua