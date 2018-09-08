Сьогодні – Міжнародний день грамотності

Це один із міжнародних днів, які відзначають у системі ООН і щорічно святкують 8 вересня

Починаючи з 1966 року ЮНЕСКО відзначає Міжнародний день грамотності, намагаючись у такий спосіб привернути увагу суспільства й мобілізувати міжнародну суспільну думку, щоб досягти активної підтримки зусиль, спрямованих на розповсюдження грамотності – однієї з головних сфер діяльності ЮНЕСКО починаючи з часів її першої Генеральної конференції 1946 року.

Традицію щорічно відзначати цей день започатковано відповідною рекомендацією Всесвітньої конференції міністрів освіти з ліквідації неграмотності, що відбулася в Тегерані у вересні 1965 року. Саме ця конференція рекомендувала оголосити 8 вересня, дату урочистого відкриття конференції, Міжнародним днем грамотності та святкувати його щорічно в усьому світі.

Мета Міжнародного дня грамотності – наголосити, що бути грамотним – важливо для кожної людини та суспільства загалом. Важливість грамотності та хоча б базової освіти є незамінними інструментами, необхідними для побудови інтегрованого й мирного суспільства у XXI столітті.

Тема Дня 2018 року – «Грамота й розвиток навиків». Незважаючи на досягнутий прогрес, проблеми у сфері грамотності зберігаються, а вимоги до рівня навичок, необхідних для роботи, швидко змінюються. Цього року Міжнародний день грамотності досліджує та виявляє комплексні підходи, які водночас можуть сприяти розвитку грамотності і навичок, щоб у підсумку поліпшити життя і роботу людей і сприяти створенню справедливого та сталого суспільства.