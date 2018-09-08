Новояворівське училище отримало з обласного бюджету 2,5 млн грн.

Кошти виділено на придбання техніки, обладнання, матеріалів та устаткування. Новояворівське вище професійне училище, зокрема, готує робітничі кадри за професією “електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування”, а також фахівців інших спеціальностей.

Зазначаємо, що загалом на 2018 рік на модернізацію закладів профтехосвіти передбачено субвенцію в обсязі 3,1 млн гривень. У переліку одержувачів таких коштів є ще Бориславський професійний ліцей, який отримав 115 тис. грн із запропонованих 630.