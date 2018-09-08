Нагадуємо: завтра у Львові 20 автобусних маршрутів курсуватимуть зі змінами

9 вересня у Львові відбудуться міжнародні змагання Lviv Triathlon Cup. У зв’язку з цим буде обмежено рух автотранспорту на маршруті змагань.

«Ми, в першу чергу, хочемо перепросити у всіх мешканців нашого міста за ці незручності, які будуть виникати, але і подякувати великій кількості людей, які долучилися до того, щоб мінімізувати ці незручності, так як на певний час буде обмежений в’їзд і виїзд із Брюхович, буде обмежений рух проспектом Чорновола і буде обмежений рух центральною частиною міста. Фактично ключові години – з 11.00 до 16.00. Організатори максимально намагалися звузити цей поріг ситуативного перекриття», – зазначив Андрій Москаленко, заступник міського голови з питань розвитку.

Міжнародні змагання Lviv Triathlon Cup відбуватимуться на різних дистанціях:

забіг на 200 м, 300 м та 500 м (Дитяча тріатлонна ліга) відбуватиметься за маршрутом: просп. Свободи, 41 — просп. Свободи, 1 — просп. Свободи, 24.

велозаїзд на 4 км (Дитяча тріатлонна ліга) буде за маршрутом: просп. В. Чорновола — пл. Різні — просп. В. Чорновола — просп. В. Чорновола, 1 — вул. Городоцька, 2.

забіг на 1 км: просп. Свободи, 41 — просп. Свободи, 1 — просп. Свободи, 24.

заплив учасників на озері «Колиба» (смт. Брюховичі, вул. А. Бурденка, 14).

велозаїзд за маршрутом: вул. А. Бурденка, 14 (озеро «Колиба» у смт. Брюховичі) — вул. Замарстинівська, 217 — вул. Варшавська — просп — В. Чорновола, 103 — вул. В. Липинського, 3 — вул. Угнівська, 9 — просп. В. Чорновола, 45 — просп. В. Чорновола, 7 — вул. Покутська, 2 — просп. В. Чорновола, 103.

забіг на 10 км за маршрутом: просп. Свободи, 41 — просп. Свободи, 1 — вул. Князя Романа — просп. Свободи, 24 — вул. Городоцька, 2.

Нагородження переможців відбудеться на просп. Свободи, 41.

На час проведення змагань буде перекрито або обмежено рух транспорту на різних ділянках маршруту від смт. Брюховичі до просп. Свободи. У зв’язку з цим не курсуватиме тролейбус № 13 і зміниться схема руху 20 автобусних маршрутів.

Проспект Свободи та проїзд із вул. Дорошенка на вул. Беринди будуть закриті для руху приватного транспорту протягом усього дня 9 вересня.

Починаючи з 10.00 поетапно перекриватимуть для руху транспорту вул. Замарстинівську, вул. Варшавську, просп. Чорновола, частину вул. Липинського.

У зв’язку з перекриттям тролейбус № 13 не курсуватиме до 17.00. У русі трамваїв № 1, 2, 6, 7, 9 у цей час можливі короткотермінові затримки в центрі міста.

Також з 10.30 і до 16.00 зміниться схема руху 20 автобусних маршрутів:

№ 1А курсуватиме з Галицького перехрестя до центру по вул. Липинського — Промисловій — Богдана Хмельницького (Підзамче) — Гайдамацькій — Замарстинівській — Богдана Хмельницького — Торговій — пл. Різні — посп. Свободи, від центру по вул. Гонти — Богдана Хмельницького — Замарстинівській — Долинського — Богдана Хмельницького (Підзамче) — Промисловій — Липинського.

№ 7 курсуватиме до центру по вул. Мазепи — Варшавській — Єрошенка — Джерельній — Під Дубом — Куліша — Городоцькій, від центру по вул. Городоцькій — Шевченка — Клепарівській — Варшавській — Мазепи.

№ 8 курсуватиме до центру за маршрутом: Брюховичі — Брюховицька — Шевченка — Городоцька — Торгова — Богдана Хмельницького — пл. Святого Теодора, від центру: пл. Святого Теодора — Богдана Хмельницького — Замарстинівська — Долинського — Богдана Хмельницького (Підзамче) — Промислова — Миколайчука — Мазепи — Замарстинівська — Брюховичі.

№ 9 курсуватиме з Мурованого до центру по вул. Липинського — Промисловій — Богдана Хмельницького (Підзамче) — Гайдамацькій — Замарстинівській — Богдана Хмельницького — Торговій — пл. Різні — просп. Свободи, від центру в напрямку Мурованого по просп. Свободи — пл. Галицькій — пл. Соборній — Винниченка — Підвальній — Гонти — Богдана Хмельницького — Замарстинівській — Долинського — Богдана Хмельницького (Підзамче) — Промисловій — Липинського.

№ 17 курсуватиме до центру по вул. Мазепи — Варшавській — Єрошенка — Джерельній — Під Дубом — Куліша — Городоцькій, від центру по вул. Шевченка — Бенедиктовича — Городоцькій — Шевченка — Клепарівській — Варшавській — Мазепи.

№ 20 в напрямку Суботівської об’їжджатиме перекриту ділянку по вул. Замарстинівській — Богдана Хмельницького — Торговій — Городоцькій, у зворотному напрямку — по вул. Городоцькій — Торговій — Богдана Хмельницького — Замарстинівській.

№ 22 курсуватиме до центру за маршрутом: Брюховичі — Брюховицька — Шевченка — Городоцька — Торгова — Богдана Хмельницького — пл. Святого Теодора, від центру: пл. Святого Теодора — Богдана Хмельницького — Замарстинівська — Долинського — Богдана Хмельницького (Підзамче) — Промислова — Миколайчука — Мазепи — Замарстинівська — Брюховичі.

№ 25 курсуватиме з вул. Кордуби до центру по вул. Липинського — Промисловій — Богдана Хмельницького (Підзамче) — Гайдамацькій — Замарстинівській — Богдана Хмельницького — Торговій — Різні — Городоцькій, від центру по вул. Городоцькій — Торговій — Богдана Хмельницького — Замарстинівській — Долинського — Богдана Хмельницького (Підзамче) — Промисловій — Липинського.

№ 26 курсуватиме з вул. Миколайчука до центру по вул. Лінкольна — Миколайчука — Промисловій — Богдана Хмельницького (Підзамче) — Гайдамацькій — Замарстинівській — Богдана Хмельницького — Гонти — Підвальній, від центру по вул. Підвальній — Гонти — Богдана Хмельницького — Замарстинівській — Долинського — Богдана Хмельницького (Підзамче) — Промисловій — Миколайчука — Лінкольна.

№ 28 починатиме рух від перехрестя просп. Чорновола і Варшавської і курсуватиме до центрупо вул. Варшавській — Єрошенка — Джерельній — Під Дубом — Куліша — Городоцькій, від центру по вул. Городоцькій — Шевченка — Клепарівській — Варшавській до перехрестя просп. Чорновола та Замарстинівської.

№ 31 з Галицького перехрестя до центру курсуватиме по вул. Мазепи — Миколайчука — Промисловій — Богдана. Хмельницького (Підзамче) — Гайдамацькій — Замарстинівській — Богдана Хмельницького — Торговій — Різні — Городоцькій, в напрямку Галицького перехрестя від центру по вул. Городоцькій — Торговій — Богдана Хмельницького — Замарстинівській — Долинського — Богдана Хмельницького (Підзамче) — Промисловій — Миколайчука — Мазепи.

№ 34 курсуватиме до центру по вул. Мазепи — Варшавській — Єрошенка — Джерельній — Під Дубом — Куліша — Городоцькій, від центру по вул. Городоцькій — Шевченка — Клепарівська — Варшавська — Бомба — Мазепи.

№ 37 з вул. Під Голоском до центру курсуватиме по Варшавській — Єрошенка — Джерельній — Під Дубом — Куліша — Городоцькій, у напрямку з центру до вул. Під Голоском по вул. Городоцькій — Шевченка — Клепарівській — Варшавській.

№ 41 з Галицького перехрестя курсуватиме по вул. Мазепи — Варшавській — Єрошенка — Джерельній — Під Дубом — Куліша — Городоцькій, в напрямку до Галицького перехрестя по вул. Городоцькій — Шевченка — Клепарівській — Варшавській — Бомба — Мазепи.

№ 46 з вул. Миколайчука курсуватиме по вул. Промисловій — Богдана Хмельницького (Підзамче) — Гайдамацькій — Замарстинівській — Богдана Хмельницького — Торговій — Різні — просп. Свободи, в напрямку вул. Миколайчука по вул. Гонти — Богдана Хмельницького — Замарстинівській — Долинського — Богдана Хмельницького (Підзамче) — Промисловій.

№ 48 з Галицького перехрестя до центру курсуватиме по вул. Липинського — Промисловій — Богдана Хмельницького (Підзамче) — Гайдамацькій — Замарстинівській — Богдана Хмельницького — Торговій — Різні — просп. Свободи, від центру до Галицького перехрестя по просп. Свободи — пл. Галицькій — пл. Соборній — Винниченка — Підвальній — Гонти — Богдана Хмельницького — Замарстинівській — Долинського — Богдана Хмельницького (Підзамче) — Промисловій — Липинського.

№ 50 з Рясного курсуватиме по вул. Варшавській — Єрошенка — Джерельній — Під Дубом — Куліша — Городоцькій, з центру в напрямку до Рясного по Городоцькій — Шевченка — Клепарівській — Варшавській.

№ 51 з Галицького перехрестя курсуватиме по вул. Мазепи — Варшавській — Єрошенка — Джерельній — Під Дубом — Куліша — Городоцькій, в напрямку до Галицького перехрестя по вул. Городоцькій — Шевченка — Клепарівській — Варшавській — Бомба — Мазепи.

№ 53 з Галицького перехрестя курсуватиме по вул. Липинського — Промисловій — Богдана Хмельницького (Підзамче) — Гайдамацькій — Замарстинівській — Богдана Хмельницького — Торговій — Різні — просп. Свободи, від центру в напрямку до Галицького перехрестя по вул. Гонти — Богдана Хмельницького — Замарстинівській — Долинського — Богдана Хмельницького (Підзамче) — Промисловій — Липинського.

№ 55 курсуватиме до центру зі Збиранки повз Голосківській цвинтар по вул. Миколайчука — Промисловій — Богдана Хмельницького (Підзамче) — Гайдамацькій — Замарстинівській — Під Дубом, від центру з вул. Під Дубом по Замарстинівській — Долинського — Хмельницького (Підзамче) — Промисловій — Миколайчука.

Автобуси № 3А, 5А, 6А, 15, 24, 36, 45, 47А курсуватимуть за звичними маршрутами, але матимуть затримки в русі на просп. Свободи. Решта автобусних маршрутів курсуватимуть без змін.

Організаторами змагань є Федерація тріатлону Львівської області спільно з управлінням молоді та спорту Львівської міської ради. На проведення цього заходу з міського бюджету м. Львова виділено фінансову підтримку в сумі 300 тис грн.