На Львівщині мало не згорів автомобіль

Люди внаслідок пожежі не постраждали

7 вересня о 17:16 год. до рятувальників надійшло повідомлення про пожежу в с.Братківці Стрийського району в автомобілі марки «ВАЗ 21011».

На місце події скерували пожежно-рятувальний підрозділ 8 Державної пожежно-рятувальної частини м. Стрия. Як повідомляє Головне управління ДСНС України у Львівській області, вогнеборці відключили акумуляторну батарею та взялися за ліквідацію вогню.

Пожежу було локалізовано о 17:31 і повністю ліквідовано о 17:36. Вогонь знищив моторний відсік автомобіля та пошкодив кузов автівки на площі 3 кв. м. До ліквідації пожежі залучили 4 рятувальників та одиницю спецтехніки.

Унаслідок події ніхто не постраждав, обставини з’ясовують правоохоронці.