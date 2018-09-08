Минулої доби на дорогах Львівщини сталося 44 ДТП

7 вересня на автодорогах Львова та області сталось 44 дорожньо-транспортні пригоди, в яких одна особа загинула та восьмеро були травмовані.

13 ДТП сталось у Львові, ще 31 – на дорогах області. Нагадаємо, смертельна ДТП сталася близько 00.15 на автодорозі «Київ – Чоп» у селі Ременів Кам’янка-Бузького району. Водій автомобіля «Нісан», 28-річний львів’янин, наїхав на пішохода, який від отриманих травм помер на місці події. Правоохоронці встановлюють обставини ДТП та особу загиблого, відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) КК України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.