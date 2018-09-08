Львів’янок просять долучитися до Благодійного дня краси

За символічний благодійний внесок вони зможуть змінити власний імідж і допомогти дитині

У неділю, 9 вересня, львів’янок запрошують на Благодійний день краси. Захід триватиме з 13.00 до 19.00 у ТРЦ «Форум Львів» (вул. Під Дубом, 7Б), 3-й поверх.

Під час події професійні візажисти та перукарі за символічний благодійний внесок допоможуть вам вдосконалити свій імідж або ж змінити свій звичний стиль.

Мета благодійного заходу – збір коштів для закупівлі кохлеарного імпланта для Вацлавсьої Анни 2015-го р.н. Усі зібрані гроші перерахують на лікування дівчинки, в якої виявили двосторонню сенсоневральну глухоту IV ступеня. Анні терміново необхідна операція, яку погодились провести у Волинській обласній лікарні в жовтні.