Львів’ян запрошують відвідати Лекторій «Гордість міста» 2.0

Громадська організація «КонтрФорс» продовжує серію заходів про видатних львів’ян і запрошує відвідати Лекторій «Гордість міста» 2.0. Лекторій відбудеться у вересні-жовтні 2018 року та складатиметься з 8 щотижневих лекцій про 8 видатних містян, більшість зображень яких були розміщені на рекламоносіях Львова впродовж 2017−2018 років.

Лекторами проекту стануть запрошені науковці й мистецтвознавці, які ґрунтовно досліджують життєвий шлях згаданих особистостей, адже найкраще про видатних містян можуть розповісти лише львів’яни.

Під час Лекторію відвідувачі почують захопливу інформацію про видатних львів’ян, яку важко знайти у доступних джерелах, і відвідають локації, що були раніше закриті для широкого загалу. Безкоштовний вхід на усі заходи дозволить кожному обрати найцікавіші для себе теми лекцій.

Лекторій 2.0 присвячено таким видатним львів’янам:

Луція Фрей — одна з перших жінок-неврологів Європи, авторка 43 наукових праць;

Казімєж Міхаловський — всесвітньо відомий археолог, єгиптолог, основоположник науки нубіології;

Св. Юзеф Більчевський — теолог, меценат, покровитель бідних і бездомних;

Казімєж Твардовський — засновник львівсько-варшавської філософської школи, талановитий педагог;

Рудольф Вайгль — лікар-імунолог, біолог, творець вакцини проти висипного тифу;

Василь Бобинський — поет-модерніст, перекладач, літературний критик;

Іларіон Свєнціцький — вчений-енциклопедист, музеєзнавець, мистецтвознавець, славіст, багаторічний директор Національного музею у Львові ім. Андрея Шептицького;

Олекса Новаківський — видатний живописець та педагог”, — повідомляють організатори.

Вереснева афіша лекторію:

№ Дата Назва події Лектор Локація 1. 8 вересня, субота, 16:00 Лекція «Луція Фрей: лікар, науковець, львів’янка» Юрій Матвієнко, кандидат медичних наук, доцент кафедри неврології ЛНМУ ім. Данила Галицького Бібліотека ЛНМУ ім. Данила Галицького, вул. С. Стрільців, 6 2. 8 вересня, субота, 17:00 Екскурсія «Луція Фрей — доля людини на фоні історії міста» Ольга Купчинська Лідовська, керівник музею «Слідами галицьких євреїв» Початок екскурсії біля Бібліотеки ЛНМУ ім. Данила Галицького, вул. С. Стрільців, 6 3. 16 вересня, неділя, 14:00 Лекція «Казімєж Міхаловський: видатний археолог та єгиптолог» Оксана Куценяк, старший науковий співробітник Львівського історичного музею Історичний музей, пл. Ринок, 6 4. 21 вересня, п’ятниця, 18:30 Лекція «Св. Юзеф Більчевський — один з найвеличніших єпископів світу» Мечислав Мокшицький, Митрополит Львівський Архієпископ Палац римсько- католицьких архієпископів, вул. В. Винниченка, 32 5. 28 вересня, п’ятниця, 18:30 Лекція «Багатогранність постаті Казімєжа Твардовського» Ігор Карівець, доктор філософських наук, завідувач кафедри філософії ЛНУ ім. Івана Франка Центр міської історії, вул. Акад. Богомольця, 6

Інформація про наступні чотири лекції в жовтні буде опублікована після 15 вересня у Facebook-події Лекторію «Гордість міста» 2.0 за посиланням.

Вхід на лекторій вільний (для деяких лекцій оплачується вартість вхідного квитка в музей).

Обов’язкова попередня реєстрація на Лекторій 2.0 за посиланням: goo.gl/BjCKB2.

Додаткову інформацію про лекторій, а також можливі зміни в розкладі лекцій можна знайти на Facebook-сторінці ГО «КонтрФорс», Facebook-події Лекторію «Гордість міста» 2.0 за посиланням та хеш-тегом #Лекторій_Гордість_міста.