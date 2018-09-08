Львів’ян запрошують відвідати Лекторій «Гордість міста» 2.0
Громадська організація «КонтрФорс» продовжує серію заходів про видатних львів’ян і запрошує відвідати Лекторій «Гордість міста» 2.0. Лекторій відбудеться у вересні-жовтні 2018 року та складатиметься з 8 щотижневих лекцій про 8 видатних містян, більшість зображень яких були розміщені на рекламоносіях Львова впродовж 2017−2018 років.
Лекторами проекту стануть запрошені науковці й мистецтвознавці, які ґрунтовно досліджують життєвий шлях згаданих особистостей, адже найкраще про видатних містян можуть розповісти лише львів’яни.
Під час Лекторію відвідувачі почують захопливу інформацію про видатних львів’ян, яку важко знайти у доступних джерелах, і відвідають локації, що були раніше закриті для широкого загалу. Безкоштовний вхід на усі заходи дозволить кожному обрати найцікавіші для себе теми лекцій.
Лекторій 2.0 присвячено таким видатним львів’янам:
Луція Фрей — одна з перших жінок-неврологів Європи, авторка 43 наукових праць;
Казімєж Міхаловський — всесвітньо відомий археолог, єгиптолог, основоположник науки нубіології;
Св. Юзеф Більчевський — теолог, меценат, покровитель бідних і бездомних;
Казімєж Твардовський — засновник львівсько-варшавської філософської школи, талановитий педагог;
Рудольф Вайгль — лікар-імунолог, біолог, творець вакцини проти висипного тифу;
Василь Бобинський — поет-модерніст, перекладач, літературний критик;
Іларіон Свєнціцький — вчений-енциклопедист, музеєзнавець, мистецтвознавець, славіст, багаторічний директор Національного музею у Львові ім. Андрея Шептицького;
Олекса Новаківський — видатний живописець та педагог”, — повідомляють організатори.
Вереснева афіша лекторію:
|№
|Дата
|Назва події
|Лектор
|Локація
|1.
|8 вересня, субота, 16:00
|Лекція «Луція Фрей: лікар, науковець, львів’янка»
|Юрій Матвієнко,
кандидат медичних наук, доцент кафедри
неврології ЛНМУ ім. Данила Галицького
|Бібліотека ЛНМУ ім. Данила Галицького,
вул. С. Стрільців, 6
|2.
|8 вересня, субота, 17:00
|Екскурсія «Луція Фрей — доля людини на фоні історії міста»
|Ольга Купчинська Лідовська, керівник музею «Слідами галицьких євреїв»
|Початок екскурсії біля Бібліотеки ЛНМУ ім. Данила Галицького,
вул. С. Стрільців, 6
|3.
|16 вересня,
неділя, 14:00
|Лекція «Казімєж Міхаловський: видатний археолог та єгиптолог»
|Оксана Куценяк,
старший науковий співробітник Львівського історичного музею
|Історичний музей, пл. Ринок, 6
|4.
|21 вересня, п’ятниця, 18:30
|Лекція «Св. Юзеф Більчевський — один з найвеличніших єпископів світу»
|Мечислав Мокшицький,
Митрополит Львівський Архієпископ
|Палац римсько-
католицьких архієпископів,
вул. В. Винниченка, 32
|5.
|28 вересня, п’ятниця, 18:30
|Лекція «Багатогранність постаті Казімєжа Твардовського»
|Ігор Карівець,
доктор філософських наук, завідувач кафедри філософії ЛНУ ім. Івана Франка
|Центр міської історії,
вул. Акад. Богомольця, 6
Інформація про наступні чотири лекції в жовтні буде опублікована після 15 вересня у Facebook-події Лекторію «Гордість міста» 2.0 за посиланням.
Вхід на лекторій вільний (для деяких лекцій оплачується вартість вхідного квитка в музей).
Обов’язкова попередня реєстрація на Лекторій 2.0 за посиланням: goo.gl/BjCKB2.
Додаткову інформацію про лекторій, а також можливі зміни в розкладі лекцій можна знайти на Facebook-сторінці ГО «КонтрФорс», Facebook-події Лекторію «Гордість міста» 2.0 за посиланням та хеш-тегом #Лекторій_Гордість_міста.