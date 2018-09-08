Куликів кличе на Фестиваль хліба й ковбаси

16 вересня мешканців області та гостей запрошують на Перший Фест-ярмарок

16 вересня у місті Куликові, що у Львівській області, відбудеться Перший Фест-ярмарок «Свято ковбаси і хліба в Куликові».

Мета Фест-ярмарку – привернути увагу громадкості до продукції народного виробництва, якою славиться Куликів – до «Куликівської ковбаси» і «Куликівського хліба», а також популяризувати культури як в самому Куликові, так і в навколишніх селах.

Гості свята зможуть скуштувати найдовшу ковбасу від куликівського виробника.

Опісля, відбудеться загальна дегустація, частування гарячими стравами, які приготують місцеві господині.

У програмі Фест-ярмарку – святковий концерт за участю різних колективів.

Також учасники свята зможуть відвідати ярмарки та виставки, майстер-класи, взяти участь у різноманітних конкурсах, розвагах тощо.