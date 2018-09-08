Цього тижня на Львівщині припинили діяльність двох нелегальних АЗС

5-6 вересня 2018 року оперативники Головного управління Державної фіскальної служби у Львівській області виявили незаконну діяльність двох АЗС, на яких реалізовували дизпаливо та скраплений газ без дозвільних документів і документів походження палива. Про це інформує ДФС у Львівській області

Нелегальні заправки виявили по вулиці Збиральній у Львові, де працювали два автозаправних комплекси (дизельний і газовий) та в с.Шегині Мостиського району (дизельний комплекс).

В обох випадках було описано автозаправні комплекси, дизельне і газове паливо: обладнання орієнтовною вартістю 700 тис. грн, 70 тонн дизельного палива та 10 тонн скрапленого газу загальною орієнтовною вартістю 2,3 млн грн.

Щодо правопорушників складено протоколи про адміністративні правопорушення за ч.1 ст.164 КУпАП («Порушення порядку провадження господарської діяльності»), а матеріали скеровано до місцевих судів для розгляду і прийняття рішення.