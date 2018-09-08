Цигарковий контрабандист втратив автомобіль у Шегинях (фото)

Через переобладнання автомобіля для перевезення цигарок на кордоні в подорожнього вилучили авто

Понад 2 тисячі пачок контрабандних цигарок знайшли прикордонники в пункті пропуску «Шегині» на українсько-польському кордоні під час перевірки автомобіля марки «Вольво». Про це повідомляє прес-служба Мостиського прикордонного загону.

За кермом легковика угорської реєстрації перебував наш співвітчизник, який їхав до Польщі смугою руху «зелений коридор». У прикордонників виникли підозри щодо можливого прихованого перевезення контрабанди в автомобілі, а тому правоохоронці ініціювали його поглиблену перевірку. Здогади «зелених беретів» підтвердилися: в бампері, порогах, задніх крилах та між сидіннями автівки спільна прикордонно-митна оглядова група знайшла контрабанду. Причому доступ до тайників став можливим лише після спеціального демонтажу окремих частин автівки.

Окрім цигарок у водія було вилучено й автомобіль.