Завтра у в центрі Львова ситуативно перекриватимуть рух

Завтра, 8 вересня, у Львові відбудеться молитовна хода (процесія) з нагоди вшанування мощів Блаженного Якова Стрепи. Ходу організовує Митрополича Курія Львівської Архідієцезії РКЦ, вона триватиме з 09.30 до 11.00.

Хода вирушить від Костелу Святого Антонія за маршрутом: вул. Личаківська, 49-а — пл. Митна — вул. Підвальна — вул. Руська — пл. Ринок — пл. Катедральна, 1 (Катедральний Собор Внебовзяття ПДМ). За маршрутом ходи буде ситуативне призупинення руху транспорту.

Довідка. Блаженний Яків Стрепа (1340-1409) є покровителем Львівської дієцезії, релігійний діяч, Галицько-Львівський Архієпископ (1391-1392), францисканець.