Завтра у Львові відзначать День фізичної культури та спорту

2018 року День фізичної культури і спорту відзначають 8 вересня

Цього дня у Львові на площі біля пам’ятника Івану Франку об 11:00 годині відбудеться обласне спортивне свято. До участі в ньому зголосилися близько 400 осіб – представників 37 федерацій різних видів спорту, зокрема відомі спортсмени, чемпіони та призери Олімпійських ігор, чемпіонатів світу та Європи, заслужені тренери України, фахівці галузі фізичної культури та спорту.

Захід відбудеться за участю керівництва області та представників Мінмолодьспорту України.

У межах свята – нагородження представників галузі подяками та грамотами Львівської обласної ради, обласної державної адміністрації, Мінмолодьспорту України тощо; масова «Розминка з Олімпійцем»; показові виступи та майстер класи з видів спорту за участю зіркових гостей, вихованців ДЮСШ, юних спортсменів; а також легкоатлетичні змагання за програмою комплексних Ігор Львівщини серед аматорів, ветеранів спорту та осіб з інвалідністю (участь у змаганнях візьмуть збірні команди районів, міст обласного значення та ОТГ).

Традиційно з обласного свята до Дня фізичної культури та спорту розпочинаються, і тривають до кінця вересня, спортивно-масові заходи в усіх районах, містах, сільських і селищних радах області в межах Всеукраїнської акції «Олімпійський тиждень».

Олімпійські уроки відбудуться в усіх загальноосвітніх школах та університетах. Традиційно до заходів залучаються відомі спортсмени, чемпіони та призери Олімпійських ігор, чемпіонатів світу та Європи, заслужені тренери України, фахівці галузі фізичної культури та спорту тощо.

Довідково: З 1994 року, щороку у другу суботу вересня в Україні відзначають День фізичної культури та спорту в Україні (Указ Президента України від 29 червня 1994 року № 340/9).