В Україні створять нову макрорегіональну Стратегію ЄС для розвитку Карпатського регіону

Україна займеться розробкою стратегії ЄС для розвитку Карпат. Відповідний намір задекларував міністр економічного розвитку і торгівлі Степан Кубів, підписавши з представниками Польщі, Угорщини та Словаччини Декларацію про наміри щодо створення нової макрорегіональної Стратегії ЄС для розвитку Карпатського регіону України, Польщі, Угорщини та Словаччини. Про це повідомляє Національний промисловий портал з посиланням на УНН.

Нова макрорегіональна Стратегія ЄС для Карпатського регіону має стати Дорожньою картою сприяння ефективному регіональному розвитку Карпат та можливістю для вирішення спільних завдань розвитку місцевої інфраструктури, відновлювальних джерел енергії, туризму та рекреації; традиційного гірського сільського, лісового господарства, захисту довкілля та збереження культурної спадщини, створення сприятливих умов для розвитку бізнесу, кластерів та інших новітніх організаційних форм виробничо-господарської діяльності.