УІНП розробив інтерактивну мапу світу «Запали свічку пам’яті»

На веб-сторінці «85-ті роковини Голодомору», яку розробив Український інститут національної пам’яті, розміщено інтерактивну мапу світу «Запали свічку пам’яті».

На карті символічною свічкою маркують країни світу, де відбулася Міжнародна акція з ушанування пам’яті жертв Великого голоду «Запали свічку пам’яті».

Для українського народу важливим сьогодні питанням є всесвітнє визнання Голодомору 1932-1933 років геноцидом. Міжнародна акція «Запали свічку пам’яті», присвячена 85-м роковинам Голодомору, покликана об’єднати українців усього світу та іноземних громадян задля пам’яті про один з найбільших злочинів в історії людства ХХ століття.

Міжнародна акція «Запали свічку пам’яті», присвячена 85-тим роковинам Голодомору, стартувала 1 вересня 2018 року в Києві. Вона символічно бере свій відлік від 1 вересня, адже до 24 листопада українці відраховують 85 днів до 85-х роковин Голодомору.

Першу акцію у столиці України присвятили пам’яті дітей, яких злочинний сталінський режим убив страшною зброєю – голодом. Її учасники запалили свічки пам’яті, а представники церков відслужили Панахиду за невинно убитими українцями в роки Великого голоду.

На завершення учасники акції поклали квіти до скульптури «Гірка пам’ять дитинства» й ознайомилися із фотодокументальною виставкою «Вкрадене дитинство: діти в роки Голодомору 1932-1933 років».

Першою іноземною країною, де наступного дня запалала свічка пам’яті, стала Турецька Республіка. Йорданія приєдналася до Міжнародної акції 2 вересня. На сьогодні свічки пам’яті також запалили в Іраку та Китаї.

За перебігом Міжнародної акції «Запали свічку пам’яті» можна стежити за посиланням.