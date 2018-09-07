У ТЦ «Роксолана» у Львові навчали виготовляти ляльку-мотанку (фото, відео)
ТМ «Зерновита» спільно з ТЦ «Роксолана» вирішили підтримати давню українську традицію – створення ляльки-мотанки
Здавна вважалося, що власноруч зроблена така лялька має чарівну силу. Вона служила оберегом сімейного вогнища, а також могла виконувати бажання.
Така лялька передавалась з покоління в покоління від матері до доньки.
6 вересня на безкоштовному майстер-класі в ТЦ «Роксолана»малеча та дорослі власноруч створювали ляльки-мотанки в дружній та творчій атмосфері, під пильним наглядом неймовірної майстрині Людмили Понайди.
Учасники майстер-класу дізналися більше про стародавнє українське мистецтво та про символічне значення ляльки-мотанки для наших пращурів.