У Львові стартував VIІ «Фестиваль партнерства» (фото)

Для участі у Фестивалі до Львова прибули офіційні делегації від польських воєводств та міст-побратимів Львова

Уже традиційно у вересні Генеральне Консульство Республіки Польща у Львові спільно з Львівською обласною державною адміністрацією, Львівською обласною радою та Львівською міською радою організовують одну з найбільших українсько-польських подій – «Фестиваль партнерства». Цього року він відбудеться 7−9 вересня.

«Фестиваль Партнерства» сприяє розвитку культурної співпраці Польщі та України, презентує мистецьке життя польських міст та воєводств, відображає творчу діяльність міста Львова та Львівської області.

Для участі у Фестивалі до Львова прибули офіційні делегації від польських воєводств та міст-побратимів Львова. Разом із львівськими колегами їхні польські партнери, політичні, громадські та культурні діячі ділитимуться досвідом на «Форумі Партнерства», модератором, якого буде доктор Бартломей Валас. Цього року дебати стосуватимуться культури, туристичного розвитку міст і його впливу на історичні міста та життя містян.

У межах VII «Фестивалю Партнерства» сьогодні у Львові стартував ІІI Форум Партнерства, який зібрав делегації воєводств Польщі, керівників структурних підрозділів Львівської ОДА та дипломатів обох країн.

На площі Ринок розмістилася сцена «Фестивалю Партнерства», де протягом 7−8 вересня виступатимуть українські і польські музичні колективи різноманітних напрямків.

У суботу, 8 вересня, фестивальну програму добротним блюз-роком відкриє гурт «Blues Perspektive Band» з Жешува. Продовжать концерт гурт «Wodny Patrol». А далі слухачі матимуть насолоду зануритись в світ етномотивів разом із сімейним проектом «Kapela Maliszków» з Низьких Бескид, етно-роковим гуртом «Żmije» з Підкарпаття та драйвовим українським фолк-роком від проекту «Horpyna» з Ольштина.

Також на площі Ринок на промо-стендах представлятимуть свої туристичні перлини та освітні програми партнери Львова — польські міста і воєводства. Цьогорічною родзинкою буде мобільне велосипедне містечко — місце, у якому наймолодші учасники зможуть навчитись безпечно їздити на велосипеді через перехрестя та потенційно небезпечні місця.

У програмі фестивалю заплановані різножанрові виставки. Місто Варшава представить прекрасну фото-виставку «Газетні фотографії Варшава у 1918−1939 роках», місто Єленя Гура привезе виставку «Карконоші — перлина сілезьких краєвидів» з фондів Музею в Карконошах, а з міста Кєльце до Львова приїдуть виставки картин двох митців, яких поєднує захоплення новими засобами масової інформації та віртуальним світом, а саме виставка Магдалени Лесьняк «В мережі» та Рафала Урбанського «QR — реінтерпретація».

Вхід на всі акції фестивалю — вільний.

Програма

7 вересня, п’ятниця

19:20 — урочиста частина

19:50 — Mikromusic (Варшава)

20:45 — Nowy Cyrk: Łukasz Jemioła & Artur Perskawiec (Люблін)

21:40 — @Nervy (Сілезьке воєводство)

8 вересня, субота

17:30 — Blues Perspective Band — Zespół Bluesowy (Жешув)

18.40 — WODNY PATROL (Вармінсько-Мазурське воєводство)

19:35 — Kapela Maliszów (Малопольське воєводство)

20:30 — Żmije (Підкарпатське воєводство)

21:40 — H.O.R.P.Y.N.A (Вармінсько-Мазурське воєводство)

Супутні проекти:

Ярмарок партнерства

7−8 вересня, год. 12.00 — 19.00

9 вересня 12.00−16.00

Місце: пл. Ринок

Мобільне велосипедне містечко для дітей

7−8 вересня, год. 12.00 — 19.00

9 вересня 12.00−16.00

Місце: пл. Ринок

Фотовиставка «Варшава між війнами 1918−1939»

7−15 вересня

Офіційне відкриття 7 вересня, 17.30

Місце: Вул. Галицька, біля Каплиці Боїмів

Художня виставка «Карконоші- найгарніша перлина Сілезії». Графіка з Карконошського музею в Єлєній Гурі

7 вересня- 6 листопада

Офіційне відкриття 7 вересня, 16.45

Місце: — Львівський історичний музей, пл. Ринок, 6

Художня Виставка Магдалени Лесьняк «В мережі» та Рафала Урбанськєго «QR — реінтерпретація»

7−30 вересня

Офіційне відкриття 7 вересня, 14.00

Місце: Львівська Галерея Мистецтв, вул. Стефаника, 3

Концерт гурту «Żmije» (Підкарпатське воєводство)

Місце: Клуб «Дзиґа» вул. Вірменська, 35.