У Франківському районі демонтують три незаконно встановлені МАФи

Мова про три незаконно встановлені МАФи на території Франківського району. За словами Ореста Тимчишина, голови Франківської Р А, сьогодні впродовж дня демонтують два з них.

«У серпні 2018 року на вул. Симоненка, 10 та вул. Володимира Великого – кут вул. Кн. Ольги, було встановлено незаконні тимчасові споруди без відповідних документів. Оскільки зазначені об’єкти не функціонують, а правоохоронним органам не вдалося виявити осіб, які встановили ці конструкції, пропонуємо розглянути це рішення на випередження, щоб унеможливити узаконення цих споруд шляхом оформлення права власності. Для демонтажу буде залучено спецтехніку комунальних підприємств», — розповів Орест Тимчишин.