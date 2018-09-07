Ryanair планує запустити сім рейсів між польськими та українськими містами

Зі Львова можна буде полетіти у Варшаву та Краків

Лоукостер Ryanair має намір в 2019 році збільшити свою присутність на ринку Польщі, запустивши з 6 польських аеропортів 17 нових рейсів, частина з яких – в Київ і Львів. Про це повідомляє Центр транспортних стратегій.

Зокрема, 4 нові рейси планують запустити з Варшави (Амман, Київ, Львів, Марсель); 2 – з Бидгоща (Глазго і Київ); 5 – з Кракова (Амман, Бордо, Гамбург, Київ, Львів); 3 – з Познані (Корк, Київ, Стокгольм); з Вроцлава – 1 (Київ).

З урахуванням додавання зазначених частот лоукостер планує в наступному році перевезти на своїх польських рейсах 12,5 млн пасажирів.

Раніше повідомлялося, що в 2018 році Ryanair привезе до Борисполя 140 тис. пасажирів.

3 вересня авіакомпанія виконала свій перший рейс з України – Київ-Берлін. З кінця жовтня вона запускає рейси зі Львова.