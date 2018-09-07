На Жовківщині придбали житло дитині, позбавленої батьківського піклування

6 вересня дитині вручили ключі від однокімнатної квартири у с. Малі Підліски Жовківського району

Житло придбали в межах Регіональної програми забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа у Львівській області на 2016-2018 роки.

Квартира складається з житлової кімнати, кухні, ванної кімнати, коридору. Загальна площа становить 37,2 кв. м, житлова – 19,3 кв. м.

Вартість квартири становить 455 000 гривень. З них: з обласного бюджету надано 216 000 гривень; з районного бюджету – 139 000 гривень; з бюджету Дублянської міської ради – 100 000 грн.

У межах реалізації програми впродовж 2018 року придбано житло 2 особам із числа дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, та дитині-сироті.