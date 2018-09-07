На завтра синоптики обіцяють туман і грози

За прогнозом Львівського гідрометцентру, 8 вересня у Львові вночі місцями, а вдень по всій території – грози

Уночі та вранці подекуди туман видимістю 200-500 м. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура повітря вночі 10-12°, вдень 19-21° тепла.

9 вересня синоптики прогнозують місцями короткочасні дощі, грози. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі 7-12° тепла, вдень 18-23° тепла.

Додамо, в разі виникнення будь-яких непередбачуваних ситуацій, можна звертатися на «Гарячу лінію міста Львова» за коротким номером 15-80.