На ремонт автодоріг області додатково скерують понад 36 млн гривень

Як повідомляють у департаменті фінансів Львівської ОДА, перевиконання плану надходжень митних платежів у серпня становить 159 млн гривень

Відтак ці надходження дозволять скерувати до обласного бюджету додаткові 36,5 млн гривень на ремонт автомобільних доріг області.

Нагадаємо, перевиконання плану надходжень митних платежів у липні цього року в сумі 77 млн гривень дозволив поповнити бюджет області на 1 млн грн.

За обсягом перевиконання плану в серпні Львівщина посіла друге місце серед інших областей України.