На Львівщині знайшли хлопчика, який вчора пішов з дому

Раніше поліція просила про допомогу у пошуках

На Самбірщині розшукали 11-річного хлопчика Владислава Іванкевича, який напередодні пішов з дому. Про це на своїй сторінці у мережі Facebook повідомила речниця Нацполіції Львівщини Світлана Добровольська.

«Хлопчик знайшовся! Всім дякуємо за допомогу!», – написала Світлана Добровольська.

Нагадаємо, як писала « Львівська газета», вчора, шостого вересня, о 18:00 після конфлікту з батьками вийшов з квартири і пішов у невідомому напрямку Іванкевич Владислав Сергійович, 2006 р.н.. Хлопчик проживає в с. Ралівка Самбірського району Львівської області.