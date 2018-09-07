На Львівщині відкрили унікальний освітній осередок  (фото)

У місті Буськ, що на Львівщині розпочав роботу Центр військово-патріотичного навчання молоді. Про це повідомляє регіональний медіа-центр Міністерства оборони України.

До відкриття центру доклались військові авіатори з міста Броди, ремонтники з міста Золочів, медичні спеціалісти Військово-медичного клінічного центру Західного регіону, освітяни Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, військовослужбовці – учасники АТО, представники навчального центру Національної гвардії України.

За словами ініціатора створення просвітницького центру голови районної ради організації ветеранів України полковника запасу Володимира Луженцова вдалося зібрати чимало зразків сучасного озброєння та елементів бойового екіпірування військовослужбовців ЗС України та інших силових структур.

«Хочу зауважити, що усі зразки навчально-матеріальної бази є навчальними. Їх можна буде потримати в руках, засвоїти правила поводження (розбирання та складання, заряджання та розряджання). Мрію про те, щоб наші вихованці вже у найближчій перспективі поповнили лави провідних військових навчальних закладів вищої освіти».

До занять, перш за все, залучатимуть учнів старших класів місцевих шкіл, які би хотіли піти у Збройні Сили, або інші силові структури. Заняттями хочуть розширити та якісно доповнити програму шкільного предмету «Захист Вітчизни». Для проведення лекційних занять планують залучати військовослужбовців.