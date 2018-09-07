На Львівщині просять допомогти знайти 11-річного хлопчика

Вчора, шостого вересня, о 18:00 після конфлікту з батьками вийшов з квартири і пішов у невідомому напрямку Іванкевич Владислав Сергійович, 2006 р.н.. Хлопчик проживає в с. Ралівка Самбірського району Львівської області. Про це повідомляє працівник національної поліції Ігор Зінкевич.

За його словами, хлопчик міг вирушити у с. Дубляни Самбірського району до родичів.

Прикмети: ріст 157 см., худорлявий, світле волосся, голубі очі, короткострижений, має шрам на правій щоці. Одягнений в зелені бріджі, синю футболку на короткий рукав. Мобільний телефон залишив вдома.

Якщо комусь відоме місце перебування хлопця, просимо повідомити за номером 102.