Львів’ян агітуватимуть переходити на відновлювані джерела енергії

Завтра, 8 вересня у Львові відбудеться акція у рамках всесвітньої кліматичної мобілізації «Дій за клімат!»

Під час акції екологічні активісти спонукатимуть місцеву владу використовувати відновлювану енергію взамін викопному паливу.

8 вересня у Львові активісти організують акцію за перехід міста на 100% відновлюваних джерел енергії (ВДЕ) у рамках всесвітньої кліматичної мобілізації «Дій за клімат!».

Головним стимулом організації акції є встановлення діалогу з місцевими органами влади щодо адаптації міста до зміни клімату шляхом використання відновлюваних джерел енергії як основних джерел енергії та припинення використання викопного палива, унаслідок використання якого змінюється загальний екологічний стан Землі.

«Усе, що відбувається довкола нас, є прямими наслідками діяльності людини. Ми стали зачинателями прогресу колись, коли почали добувати копалини з надр Землі. Але ми не втратили можливість робити ці зміни і сьогодні – перейти на відновлювані джерела енергії, зменшивши шкоду, яку ми завдаємо довкіллю. Саме тому лекторій у Львові допоможе нам зрозуміти, що відбувається, як на різних рівнях ми можемо повпливати на ці зміни, а вже потім публічно висловити свої погляди, підписавши листівки з вимогами до влади міста перейти на ВДЕ», – коментує організаторка кліматичної акції у Львові Діана Попфалуші, координаторка ГО «За ЕКОрозвиток».

Акція у Львові стартуватиме з кліматичного лекторію, який розпочнеться о 15:00 у приміщенні Інституту міста (пл. Ринок, 1, офіс 108). Лекторій відбуватиметься у форматі 10−15 хвилинних спічів з дискусіями стосовно особливостей адаптації міста до зміни клімату з боку різних галузей.

Спікерами/ками лекторію будуть:

Діана Попфалуші, голова ГО «За ЕКОрозвиток», тема «Що таке зміни клімату та як вони стосуються нас»

Валерія Кіт, активістка, тема «Екологічний слід. Що це таке і як наступати, щоб не затоптати планету»

Тарас Ворко, депутат Львівської міської ради, тема «Відновлювані джерела енергії та заклади освіти»

Руслан Хорін, представник «Go To-U», тема «Як електромобілі вплинуть на довкілля в середній та довгостроковій перспективі»

Юлія Мельник, кампейнерка «350 org — Україна», тема «Як перейти місту на чисті джерела енергії до 2050 року»

Після лекторію акція продовжиться перед Ратушею, де активісти будуть збирати підписи від містян під листівками за перехід міста Львова на 100% ВДЕ. Закінченням акції стане передача підписаних листівок представникам мерії о 17:00 навпроти Ратуші.

До участі в акції запрошено представників органів місцевого самоврядування, серед яких заступник міського голови з питань розвитку Андрій Москаленко.

Більше інформації про акцію можна дізнатись із фейсбук-події Дій за клімат | Львів.